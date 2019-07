Il Comune di Sacrofano obbliga ad accendere fuochi, bruciare stoppie

Una svista incredibile, quella dell’amministrazione comunale di Sacrofano, in provincia di Roma e territorio sede del Parco di Veio, che sbaglia la locandina per la prevenzione degli incendi e FA OBBLIGO (anziché divieto) di accendere fuochi sull’intero territorio comunale, bruciare stoppie, usare fuochi d’artificio e assumere tutta una serie di comportamenti sbagliati soprattutto nel periodo estivo.

I Gruppi Ricerca Ecologica, storica organizzazione nazionale di tutela dell’ambiente riconosciuta dal MATTM, sono sconcertati: ” Non sappiamo se è stato un errore del tipografo (ma, in questo Comune, le bozze non le corregge nessuno?), una scarsa conoscenza della lingua italiana o una deliberata scelta (ma questa eventualità è inverosimile, in quanto l’ordinanza 28/2019 è corretta) – dichiara Carlo De Falco, responsabile GRE per il Lazio – resta il fatto che la campagna di comunicazione ufficiale del Comune di Sacrofano invita ad assumere atteggiamenti folli rispetto alla salvaguardia dell’ambiente, e teoricamente potrebbe anche generare un vulnus per impugnare l’eventuale sanzionamento di comportamenti scorretti potendo diventare la ciambella di salvataggio per i piromani. Inoltre tale superficialità ha comportato comunque uno spreco di risorse pubbliche”.

Oltre ad avvisare dell’errore tutte le autorità territoriali preposte in quanto potrebbe addirittura esserci una maggiore rischiosità, i Gruppi Ricerca Ecologica si sono rivolti al Ministro dell’Ambiente Sergio Costa, al Presidente dell’Area Metropolitana di Roma Capitale ed al Prefetto di Roma per verificare quanto accaduto a Sacrofano e vigilare affinché per il futuro non arrivino più messaggi istituzionali sconsiderati. Inoltre i GRE auspicano che l’amministrazione di Sacrofano si ravveda ad horas e informi correttamente i propri cittadini.