Raggi: “Roma ci regala un’altra meraviglia”

Così la prima cittadina della capitale:

Roma ci regala un’altra meraviglia: dagli scavi in via Alessandrina, nell’area dei Fori, è stato rinvenuto un busto di un guerriero Dace in marmo bianco. Una scoperta che va ad arricchire il patrimonio archeologico della nostra città.

Appena un mese fa, sempre dagli stessi scavi, il ritrovamento di una testa attribuita al dio Dioniso, oggi un’altra bellissima scoperta.

Il busto con ogni probabilità appartiene a una delle 60-70 statue di guerrieri Daci che decoravano l’attico del Foro di Traiano, risalente all’inizio del II secolo d.C.

Ringrazio ancora una volta gli archeologi Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali.