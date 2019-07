Raggi: “È dovere delle Istituzioni ricordare”

Questa mattina ho partecipato alla commemorazione dei bombardamenti che il 19 luglio del 1943 colpirono Roma. Una celebrazione importante, in un luogo simbolo, il Parco dei Caduti nel cuore di San Lorenzo. Qui un monumento ricorda le vittime innocenti di 76 anni fa. Una ferita profonda nel cuore di Roma.

È dovere delle Istituzioni ricordare. Ricordare la barbarie della guerra e il sacrificio di tanti. Ricordare per riaffermare i valori della democrazia e della libertà per i quali si sono sacrificati i nostri nonni e i nostri padri.

Roma è orgogliosamente antifascista e rigetta con forza gli orrori del passato.

Come Amministrazione stiamo collaborando con le associazioni dei combattenti per realizzare una mappa che contenga luoghi, date e fatti della Resistenza. È un’opera necessaria per conservare e tramandare la memoria, soprattutto ai più giovani.

Abbiamo inoltre deciso di cambiare nome a due vie di Roma che erano intitolate a scienziati che avevano sottoscritto il Manifesto della razza, complici quindi di una delle pagine più buie della Storia nazionale. Abbiamo coinvolto gli studenti romani in giornate di studio e confronto per scegliere i nuovi nomi, per gettare un primo seme di questo impegno: coinvolgere sempre di più le nuove generazioni, aiutarle a conoscere e a comprendere quanto accaduto molti anni fa è essenziale, affinché quegli orrori non si ripetano mai più.