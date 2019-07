Scope elettriche: come rendere il più possibile semplice la scelta

La scopa elettrica è uno degli elettrodomestici più utilizzati dagli Italiani. Di fatto, si tratta di una sorta di aspirapolvere in miniatura, che permette di agevolare le pulizie di casa quotidiane. Infatti, questi apparecchi sono dotati di spazzola e di un corpo snello, in cui si trova un meccanismo di aspirazione. Ciò assicura massima maneggevolezza e praticità e consente di raggiungere anche gli angoli più difficili, senza piegarsi e senza fare fatica.

Attualmente esistono tre tipologie di scope elettriche in commercio: con filo, a batteria e lavapavimenti. Le prime sono le più diffuse, poiché assicurano maggiore potenza, nonché un’elevata autonomia. Tuttavia, tendono ad essere poco pratiche, vista la presenza ingombrante del cavo. Ultimamente stanno prendendo piede anche quelle a batteria, poiché consentono di muoversi in libertà e senza costrizioni.

Le sessioni di lavoro, però, non sono elevate, il che può essere un problema per chi dispone di una casa piccola. Infine, degne di nota sono anche le scope elettriche lava pavimenti, che, oltre ad aspirare, igienizzano anche le superfici. Ma come ci riescono? Grazie al vapore, che ha l’incredibile capacità di eliminare i batteri. Ovviamente, il costo in questo caso è più elevato.

La scelta della scopa elettrica: quali sono le valutazioni da fare?

Nonostante le tipologie disponibili in commercio non siano troppo numerose, la scelta può dimostrarsi complessa a causa dell’eterogeneità delle caratteristiche disponibili. La cosa migliore, quindi, è porsi le domande giuste e tenere conto di alcuni aspetti fondamentali. Molto importante, ad esempio, è la marca. Infatti, scegliere un brand affidabile vuol dire avere la certezza di poter contare su un apparecchio performante ed in grado di durare nel tempo.

Per chi vuole puntare alla qualità, l’ideale è optare per una scopa elettrica Miele. Si tratta di un’azienda tedesca, leader nella produzione di piccoli e grandi elettrodomestici, che da sempre si adopera per assolvere al meglio alle esigenze dei consumatori, che sono in continuo mutamento. Tuttavia, ciò non basta: è indispensabile anche tenere conto delle superfici da pulire e delle frequenza con cui si intende utilizzare la scopa elettrica. Solo in questo modo, infatti, si riesce a capire se sia meglio puntare ad un modello di base o particolarmente sofisticato.

Che cosa rimane da considerare?

Quando ci si trova a dover acquistare una scopa elettrica nuova, è molto importante tenere conto anche del peso e delle dimensioni. Di fatto, un apparecchio di questo tipo, visto che deve essere utilizzato tutti i giorni, è importante che sia leggero e poco ingombrante. Il discorso di complica quando si parla di potenza.

Tuttavia, per semplificare, è importante ricordare che gli apparecchi dotati di cavo sono quelli che assicurano performance di aspirazione migliori, poiché vengono attaccati alla rete elettrica. Molto importante da considerare, però, è anche la capacità, poiché inficia non poco sull’esperienza d’uso.

In generale, è bene sottolineare che una scopa elettrica che funziona a sacco è più comoda, poiché richiede di essere svuotata di meno, ma il costo per le ricariche è elevato. I modelli dotati di contenitore sono, invece, in grado di trattenere meno sporco, ma sono più ecologici. Infine, è bene soffermarsi sugli accessori, poiché consentono di rendere gli apparecchi più performanti. Ma quali sono quelli più validi? Certamente, le bocchette e le spazzole, che consentono di utilizzare la scopa elettrica su superfici differenti, anche delicate.