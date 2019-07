Panini: “Continuano serrate le attività di controllo dei Passi Carrai svolte dalla Polizia Municipale”

Il Vicesindaco Enrico Panini: “Continuano serrate le attività di controllo dei Passi Carrai svolte dagli agenti della Polizia Municipale” “L’attività del Nucleo di Polizia Municipale, composto da quattro unità fisse ed una saltuaria, destinate specificamente agli interventi sui passi carrai, sta portando frutti superiori a quanto immaginato” dichiara il Vicesindaco Enrico Panini. Gli Agenti, da mesi, stanno effettuando controlli a tappeto sul territorio verificando la regolarità delle concessioni e la corretta esposizione del cartello. Solo nel mese di Giugno 2019 sono stati effettuati 137 verifiche prevalentemente sul territorio della I, II e V Municipalità a seguito delle quali sono stati redatti 29 verbali del codice della strada che ammontano alla considerevole cifra di circa 5 mila euro e altri 29 verbali di accertamento COSAP per l’evasione del canone. A seguito dei controlli effettuati sono stati numerosi i cittadini che hanno provveduto a regolarizzare la loro posizione con la richiesta di ottenimento di autorizzazione del passo carraio e di sanatoria. In quest’ultimo caso è previsto il pagamento COSAP di cinque annualità e quindi un maggior introito per l’ente comunale. “Certamente, il corretto pagamento comporterà anche una migliore gestione delle risorse a disposizione di un’Amministrazione che vuole promuovere una distribuzione più giusta del carico tributario” conclude il Vicesindaco.