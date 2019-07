Frosinone, festival Conservatori: seconda settimana di gara

Si aprirà giovedì 18 luglio, alle 21,15, in piazzale Vittorio Veneto, la seconda settimana di gara del festival dei Conservatori di musica – città di Frosinone, organizzato dall’amministrazione Ottaviani in collaborazione con il “Refice”.

La classifica vede temporaneamente primi in classifica, con il loro omaggio a De André, I Notturni (Vicenza – Padova), con 88,40 punti; seguono il duo Micromega (Pescara), a quota 83,13, e Federico Valerio Crivicich (Como) con 81,93. Ctrl-z (Pescara) ha totalizzato 81,67 punti; 72,20 quelli di Cantiere 164 (Cuneo).

Giovedì 18 luglio, dunque, Mary Segneri tornerà sul palco del festival ormai entrato nel cuore degli spettatori di ogni età: in gara, i Redneko Plane (Piacenza – Pavia). In scaletta anche le esibizioni del liceo musicale dell’Iis Bragaglia di Frosinone e della Mikely Family band (fuori concorso). Anche nella serata di giovedì sarà consegnato il premio “Città del Leone”: i riconoscimenti vengono assegnati, nel corso della kermesse, a diverse personalità del territorio che hanno conseguito prestigiosi risultati in ambito culturale, sportivo, imprenditoriale, scientifico, diventando così un esempio da seguire, in particolar modo per i giovani.

Il format unico in Europa proseguirà, con tante sorprese e ospiti, fino al 28 luglio, quando si terrà la serata finale alla presenza di un presidente di giuria d’eccezione, ossia il maestro Beppe Vessicchio.

La settima edizione è realizzata con il contributo di Banca Popolare del Cassinate (main partner dell’evento), con Unindustria, Consorzio per lo sviluppo Industriale, Gruppo L’Automobile, Klopman, 7Sette e De Vizia.