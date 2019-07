Frosinone, festival Conservatori: classifica e anticipazioni

La prima settimana di gara del festival dei Conservatori di musica – città di Frosinone vede temporaneamente primi in classifica, con il loro omaggio a De André, I Notturni (Vicenza – Padova), con 88,40 punti; seguono il duo Micromega (Pescara), a quota 83,13, e Federico Valerio Crivicich (Como) con 81,93. Ctrl-z (Pescara) ha totalizzato 81,67 punti; 72,20 quelli di Cantiere 164 (Cuneo). Domenica 14 luglio la kermesse ha ospitato, inoltre, la consegna del Premio “Città del Leone” al maestro Maurizio Turriziani, intervistato da Mary Segneri. Turriziani, in veste di solista, si esibisce regolarmente nelle più importanti città del mondo, presso le più prestigiose istituzioni concertistiche; come interprete attribuisce particolare interesse alla musica contemporanea, e ciò è testimoniato dalle numerose composizioni originali a lui dedicate (come quella firmata da Ennio Morricone). È, inoltre, direttore artistico dell’Orchestra da Camera di Frosinone.

Il format unico in Europa, organizzato dall’amministrazione Ottaviani in collaborazione con il “Refice”, proseguirà, con tante sorprese e ospiti, fino al 28 luglio, quando si terrà la serata finale alla presenza di un presidente di giuria d’eccezione, ossia il maestro Beppe Vessicchio.

Giovedì 18 luglio, sempre dalle 21.15 in piazzale Vittorio Veneto, Mary Segneri tornerà sul palco del festival ormai entrato nel cuore degli spettatori di ogni età, per dare il via alla seconda settimana di sana competizione tra talentuosi studenti degli istituti di alta formazione musicale italiani (e non solo): in scaletta le esibizioni di Redneko Plane (Piacenza – Pavia), dell’ensemble strumentale del Conservatorio di Pesaro e, fuori concorso, del liceo musicale dell’Iis Bragaglia di Frosinone.

La settima edizione è realizzata con il contributo di Banca Popolare del Cassinate (main partner dell’evento), con Unindustria, Consorzio per lo sviluppo Industriale, Gruppo L’Automobile, Klopman, 7Sette e De Vizia.