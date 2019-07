Raggi: “In corso i lavori per migliorare lo smaltimento della pioggia nelle fognature”

Così la Sindaca Virginia Raggi sulla sua pagina Facebook:

Siamo al lavoro non solo per restituire ai cittadini strade nuove. Su viale Jonio, nel quadrante nord-est, sono in corso i lavori per migliorare lo smaltimento della pioggia nelle fognature.

Nei mesi scorsi questa zona è stata oggetto di numerosi allagamenti a causa dell’ostruzione delle caditoie e dei tombini. A lamentarsi sono stati anche diversi titolari di attività commerciali. Ora, grazie al lavoro dei tecnici del Dipartimento Simu, questo problema sarà risolto.

Inoltre è stato messo in sicurezza anche l’attraversamento pedonale di viale Jonio all’angolo con via Monte Rocchetta, un tratto pericoloso, ora restituito ai cittadini.

Un altro intervento è stato eseguito su via Salaria, dove sono stati puliti i canali di scolo laterali e bonificati tombini e caditoie.