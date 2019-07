Raggi: “Anche Via di Vigna Murata entra a far parte di #Stradenuove”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Sono terminati i lavori nel tratto di strada tra via della Fonte Meravigliosa e via Laurentina: pulite le caditoie e rifatta la segnaletica stradale.

Un lavoro complesso in un’area di 27mila metri quadri che si arricchisce ora anche di un nuovo tratto riqualificato: quello da via Laurentina a via dei Corazzieri.

Nei prossimi giorni saranno realizzati anche i lavori nei pressi della Metropolitana Laurentina. Si svolgeranno di notte in modo da arrecare meno disagio possibile ai cittadini.