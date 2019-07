Raggi: “I filobus tornano in periferia”

Così la Sindaca Virginia Raggi sulla sua pagina Facebook:

Dopo dieci anni di attesa abbiamo consegnato alla città il corridoio della mobilità Eur Laurentina Tor Pagnotta, un’opera fondamentale per migliorare la viabilità della periferia di Roma sud: oggi è partito il servizio con un collegamento diretto tra la metro B e quartieri come Tor Pagnotta, Cecchignola, Fonte Laurentina grazie a una corsia riservata e protetta per il trasporto pubblico locale. In poco meno di 36 mesi abbiamo rimediato ad anni e anni di blocchi e irregolarità.

Una ferita aperta per la città che abbiamo sanato, riavviando i lavori e completando quest’infrastruttura.

Con questa preferenziale, circa 11 chilometri andata/ritorno, sono state attivate tre nuove linee ed è stata ridisegnata la rete bus esistente.

Questo significa più trasporto pubblico e meno traffico grazie ai filobus. Mezzi diventati negli anni simbolo di spreco, 45 mezzi abbandonati in un deposito Atac che abbiamo recuperato e che ora potranno circolare lungo questo corridoio. Filobus che ora tornano a servizio delle periferie.