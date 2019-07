“Positano Gourmet” al ristorante La Serra con gli stellati Tramontano e Falser

Una serata per poter mirare la bellezza della Costiera Amalfitana e assaggiare i sapori della cucina Mediterranea. Secondo appuntamento con “Positano Gourmet, a cena con le stelle”, la rassegna culinaria che si svolge da tre anni al ristorante stellato Michelin “La Serra” dell’Hotel Le Agavi di Positano (via G. Marconi, 169 – www.leagavi.it – 089 81 19 80) con l’incontro di domenica 7 luglio alle ore 20,30 tra l’executive chef Luigi Tramontano e lo chef Theodor Falser dell’Engel Spa & Resort in Trentino.

Una cena a quattro mani dove dialogheranno due stili di cucina, due diverse filosofie, ma entrambe sospese tra innovazione e tradizione. Nei piatti di Tramontano trionfa il pescato dei nostri mari e gli ortaggi di stagione, specialmente se impiegati in cotture sperimentali. Ogni ingrediente utilizzato da Falser viene raccolto e selezionato a mano, per creazioni culinarie nel nome della natura. Il tutto sarà accompagnato dai vini selezionato dalla sommelier Nicoletta Gargiulo.

Gli ospiti che sceglieranno una tavolo in terrazza potranno saziare anche gli occhi ammirando tutta la splendida baia di Positano. Chi si siederà in sala resterà incantato dalle cupole decorate con foglie dorate e il pavimento in maiolica azzurra.

Prossimo appuntamento con “Positano Gourmet” il 13 settembre con lo chef Romain Barthe dell’Auberge de Clochemerle nel Beaujolais.

Menù del 7 luglio

Aperitivo

– Ostrica affumicata con granita di gin tonic (Chef Luigi Tramontano)

– Ballotine di crostacei con gel di yuzu e zenzero (Chef Luigi Tramontano)

– Tartelletta con mousse di parmigiana di melanzane (Chef LuigiTramontano)

– Il nostro Miso, bucce di patate e verdurine fermentate (Chef Theodor Falser)

Menu

– Poke Dolomites: spigola cruda, pepe di montagna, caviale di salmerino, succo di mela verde e salicornia (Chef Theodor Falser)

– Risotto con ortica, mantecato di navone rapa, aglio di Resia, tonno rosso (Chef Theodor Falser)

– San Pietro con gnocco di semolino, pesto di friggitelli e pistacchi con salsa piccante (Chef LuigiTramontano)

– Salvia selvatica con yogurt frizzante (Chef Theodor Falser)

– Marshmallow pino Mugo con caramello di olio di zucca (Chef Theodor Falser)

– No sugar: pan soffice al miele di acacia, cremoso di miele di eucalipto e mascarpone, melata di Positano, gelato al pompelmo rosa (Chef LuigiTramontano)