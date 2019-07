Al via la gara per la bonifica dell’area ex Eternit di Bagnoli

La gara bandita da Invitalia per l’appalto dei lavori di bonifica per l’aerea ex Eternit dà il via alla bonifica di Bagnoli. “Sono particolarmente soddisfatto per il fatto che la bonifica di Bagnoli cominci dell’area ex Eternit” – dichiara l’Assessore all’Ambiente del Comune di Napoli Raffaele Del Giudice – “La rimozione totale dell’amianto è stato un obiettivo che ho perseguito fortemente non solo per le implicazioni ambientali in un’area tanto danneggiata dall’industria come Bagnoli, ma anche per il carico di dolore e di battaglie legate ai danni che questo inquinante ha prodotto ai lavoratori e ai cittadini. iniziare proprio da lì dà la misura di come questa Amministrazione voglia andare verso il futuro di una Bagnoli nuova e moderna, ma non dimentica i danni, i lavoratori, la storia di quei luoghi e delle persone che ci hanno vissuto e operato, insieme al lungo percorso per arrivare a restituire Bagnoli alla sua vera vocazione di sito dall’innegabile valore ambientale. Sono stato in prima fila nel chiedere e ottenere la rimozione totale dell’amianto, obiettivo non scontato da raggiungere che ha, però, trovato corrispondenza su basi tecniche con Invitalia. Continuerò a vigilare sulla realizzazione della bonifica e sulla restituzione di Bagnoli risanata alla città.”