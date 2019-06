Raggi: “Il decoro va mantenuto con il contributo di noi tutti”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Prosegue la distribuzione di stecche di legno ai Municipi per riparare le panchine delle vie e dei parchi di Roma, danneggiate dagli incivili.

Sono intervenuta in Assemblea Capitolina per riepilogare la situazione, ricordando che abbiamo a disposizione 22mila stecche di legno: il 60% è già stato utilizzato nei primi 6 mesi dell’anno; la restante parte è pronta per essere utilizzata nelle ulteriori attività da programmare o è a disposizione per eventuali emergenze.

Ringrazio per la collaborazione anche le associazioni di volontariato e i cittadini che ci stanno dando una mano a restituire decoro alla città e agibilità alle storiche sedute romane con i fianchi in ghisa e le assi in legno. Decoro che va mantenuto con il contributo di noi tutti, chiamati al rispetto per i beni comuni.