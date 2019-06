Raggi: “Una corsia per i mezzi pubblici nella periferia sud”

Così la Sindaca Virginia Raggi sulla sua pagina Facebook:

Un tragitto che in macchina significa ore e stress nel traffico potrà essere percorso in poco più di venti minuti grazie al nuovo #CorridoiodellaMobilità Eur Laurentina-Tor Pagnotta. Una corsia per i mezzi pubblici nella periferia sud della nostra città.

Presto il corridoio filoviario ospiterà tre linee: la 74 che percorrerà il corridoio collegando la stazione metro Laurentina a Tor Pagnotta. La 73 collegherà Trigoria a piazzale dell’Agricoltura, passando per l’ospedale Sant’Eugenio. La 72, invece, da Trigoria alla stazione Laurentina passando per il Campus Biomedico.

Tre collegamenti importanti per residenti e lavoratori. Tempo risparmiato e un collegamento diretto con la metro B.

Presto i filobus in periferia!