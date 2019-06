Raggi: “Una casa per donne vittime di violenza sorgerà nel Municipio VI”

Così la prima cittadina della capitale sulla sua pagina Facebook:

Una casa per donne vittime di violenza sorgerà nel Municipio VI all’interno di un appartamento confiscato alla criminalità organizzata.

Questo immobile potrà accogliere e sostenere le donne lungo il percorso di reinserimento, fino alla piena autonomia, in un contesto sicuro e protetto.

Appena abbiamo ricevuto l’appartamento lo abbiamo subito consegnato al Municipio VI, che così potrà arricchire la rete territoriale di servizi a sostegno delle vittime di violenza.

Portiamo avanti un impegno preciso con le donne di Roma, per contrastare ogni tipo di sopruso e di ingiustizia. Già nelle scorse settimane abbiamo consegnato due case confiscate, nei Municipi V e XIII, con la destinazione specifica di Centri Antiviolenza.

Il fatto che questi immobili derivino dalle confische alla criminalità organizzata rappresenta un valore aggiunto e un segnale chiaro della volontà di restituire alla collettività, per fini sociali, i beni derivanti da attività illecite

Ringrazio per l’importante lavoro svolto l’assessora Rosalba Castiglione, la presidente della Commissione Patrimonio e Politiche Abitative Valentina Vivarelli Consigliere Capitolino M5S e la consigliera Donatella Iorio, gli uffici capitolini, i Municipi, insieme a tutti gli altri attori coinvolti a partire da Risorse per Roma e Polizia Locale di Roma Capitale, che ci supportano nell’analisi e nel controllo degli immobili. Ringrazio l’Agenzia per i beni confiscati, con cui stiamo portando avanti questo importante impegno in un clima di grande collaborazione, al servizio dei cittadini.