Raggi: “Una nuova ciclabile sul corridoio della mobilità Eur-Laurentina Tor Pagnotta”

Una nuova ciclabile sul corridoio della mobilità Eur-Laurentina Tor Pagnotta, più precisamente sulla rampa di accesso al GRA, un’altra opera incompiuta che abbiamo terminato.

Abbiamo realizzato un percorso ciclopedonale nella periferia sud di Roma che corre a fianco della corsia riservata ai mezzi pubblici, atteso da tempo e che con l’inaugurazione del ponte sarà completamente accessibile.

Grazie ai lavori su questa importante corsia filoviaria, pedoni e ciclisti avranno un accesso diretto al quartiere Fonte Laurentina.

Il Corridoio Eur Laurentina-Tor Pagnotta, che molto presto sarà aperto ai filobus con tre linee dedicate, è uno dei tasselli del nostro piano per rilanciare il trasporto pubblico in città.

Un’opera che, come le altre in cantiere, già completate o in fase di realizzazione, ci consente di riqualificare e restituire spazi ai cittadini, anche in periferia.