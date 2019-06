Viterbo, a San Martino torna “Note di Luppolo” il festival delle birre artigianali

“Note di luppolo” : preparativi in corso a San Martino al Cimino, caratteristica frazione medievale di Viterbo, per la quinta edizione della festa della birra artigianale .

Il festival, che si terrà dal 26 al 28 luglio, è organizzato dalla Proloco ed è stata la prima manifestazione del genere a fare la sua “apparizione” nella Tuscia.

Intercettando un settore in forte ascesa, infatti, i vulcanici rappresentati della Proloco, hanno creato un format originale e perfettamente in linea con l’interesse crescente, anche su riviste di settore, per un prodotto che in Italia conta sempre più estimatori.

Il successo è stato immediato e, da un anno all’altro sono aumentati, in maniera esponenziale, sia i visitatori che gli espositori provenienti da tutt’Italia che proporranno birre artigianali di varia qualità e per tutti i gusti.

Ai visitatori, infatti, sarà offerta un’ampia possibilità di scelta, con nove banchi degustazione e trentatre tipi diversi di birra in un contesto che sarà animato da imperdibili performance live.

Questo, nel dettaglio, il programma delle tre serate: 26 luglio Easy/Deasy, AC/DC tribute band, 27 Galileo – Queen tribute band e 28 luglio la tribute band “Rockom Vasco” con la partecipazione straordinaria di Gallo, bassista ufficiale di Vasco Rossi.

Un’attenzione particolare è stata riservata all’aspetto enogastronomico.

Per una precisa finalità degli organizzatori, infatti, saranno presenti stand gastronomici esclusivamente del paese che proporranno prodotti rigorosamente locali, nell’ottica specifica di valorizzazione del territorio.