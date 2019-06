Raggi: “In periferia arrivano i filobus!”

Così Virginia Raggi sulla sua pagina Facebook:

Ecco gli ultimi aggiornamenti sul corridoio della mobilità Eur Laurentina-Tor Pagnotta: il cosiddetto pre-esercizio, le prove tecniche di Atac, si è concluso e i filobus sono pronti a circolare. Ormai ci siamo, per l’avvio del servizio mancano solo pochi passaggi e il via libera degli enti ministeriali e regionali. Poi potremo aprire questa importante infrastruttura nel quadrante sud della nostra città.

Un’opera attesa da tempo che noi abbiamo ripreso in mano e portato a termine, una corsia dedicata al trasporto pubblico locale con mezzi elettrici e sostenibili, che garantiranno un risparmio di tempo per arrivare alla metro Laurentina, collegamenti per tutti dalla periferia al centro.