Ripi, report convegno sulla sensibilizzazione alla donazione di organi

Grande partecipazione al Convegno sulla sensibilizzazione alla donazione di organi e tessuti, svoltosi sabato 22 giugno al teatro Vittorio Gassman di Ripi . A conferma dell’interesse dei cittadini ad argomenti di tanta rilevanza.

Il gruppo comunale Aido che ha organizzato il convegno con la collaborazione del dott. Martino

Giovambattista, si dichiara estremamente soddisfatto per il successo della manifestazione.

Presenti i rappresentanti delle associazioni : “Dona la Vita” di Ripi, “ADMO”di Frosinone e “Lilt” di Ceprano.

La sala gremita in ogni ordine di posti, ha visto i presenti ascoltare con evidente attenzione gli interventi dei relatori e dei testimonial che hanno raccontato la loro esperienza personale.

Tanta commozione ed tanti applausi per la commemorazione di Pietro Recine, primo trapiantato di rene a Ripi, di cui ricorreva l’anniversario di nascita.

Il professore Franco Aversa, ordinario di Ematologia all’Ospedale di Parma, ha illustrato con chiarezza come avviene un trapianto di cellule staminali e quali sono le condizioni per poter donare il midollo osseo.

Il dott. Bartolomucci Moreno ed il dott. Cestra Domenico, altrettanto dettagliatamente hanno illustrato

come e in quali condizioni si procede all’espianto degli organi in un paziente in coma cerebrale che in vita ha manifestato la sua volontà di donazione degli organi e come invece vengono prelevate le cornee a decesso avvenuto.

Numerosi gli interventi di coloro che hanno subito un trapianto, toccanti le loro storie, come quelle di chi invece si trova dall’altra parte e ha donato il midollo.

Una folla commossa e attenta ha raccolto il messaggio dell’incontro: dare agli altri in modo disinteressato, perché salvare una vita grazie alla donazione, ti arricchisce come nessun denaro può fare.

Il Gruppo Aido di Ripi, ringrazia tutti coloro che sono intervenuti all’incontro, l’Amministrazione comunale presente in sala, i medici che hanno collaborato attivamente alla realizzazione del progetto e coloro che sono venuti a testimoniare la loro storia personale.