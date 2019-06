Latina, terzo weekend di controlli per la Polizia Locale

Prosegue l’azione della Polizia Locale di Latina impegnata nel progetto di potenziamento dei controlli nella fascia oraria notturna del sabato sera.

Nell’ultimo weekend, nella notte tra sabato 15 e domenica 16 giugno, gli agenti coordinati dal Comandante Francesco Passaretti sono stati impegnati in un intervento di controllo nelle attività commerciali congiuntamente al personale della Questura di Latina. Inoltre, sono stati eseguiti 20 controlli con l’utilizzo dell’apparecchio Munipol ed elevati 12 verbali ai sensi dell’art. 80 (revisione) e degli art. 7 e 158 del Codice della Strada.

Oggi, martedì 18 giugno, è stato invece effettuato un servizio di rafforzamento appiedato del controllo cittadino in Via Emanuele Filiberto, Corso Matteotti, Via Fratelli Bandiera, Via Cesare Battisti e Via Oberdan.