Napoli tra le maratone più importanti al mondo

Consegnata al sindaco de Magistris la Bronze label della Federazione mondiale (Iaaf) e le Five Star di quella europea (Eaa) Il Sindaco Luigi de Magistris, alla presenza dell’assessore allo sport Ciro Borriello, ha ricevuto oggi Carlo Capalbo organizzatore della Napoli City Half Marathon che gli ha consegnato da parte della federazione internazionale di atletica leggera la Road Race Bronze label Iaaf, una certificazione di qualità in termini di organizzazione, qualità della manifestazione, spettacolarità del percorso napoletano. Con la Bronze Label della Iaaf è arrivata anche la certificazione della federazione europea che ha insignito la mezza napoletana con le cinque stelle Eaa. “La certificazione internazionale ottenuta dalla federazione mondiale di atletica leggera certifica l’ottimo lavoro svolto dagli organizzatori e il supporto della città di Napoli da sempre vicina allo sport. Serve un altro sforzo per agganciare le maratone che ci precedano, quelle di Roma e Milano e noi faremo di tutto per aiutare la partecipazione della gente in una città che ama lo sport” ha detto il sindaco di Napoli Luigi de Magistris “Ottenere una label dalla Iaaf significa entrare nel novero delle manifestazioni più importanti al mondo. Significa che gli atleti che andranno alle Olimpiadi potranno qualificarsi a Napoli, significa dare una certificazione di qualità a una manifestazione che porterà a Napoli sempre più podisti e turisti” ha detto il presidente di Napoli Running Carlo Capalbo .