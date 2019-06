Guadagnolo, grande successo della sagra della ricotta

In una splendida giornata di sole che Guadagnolo ci ha regalato si è svolta domenica 9 giugno la tradizionale sagra della ricotta che ha visto impegnati i volontari della locale pro loco. L’ottimo prodotto derivato dal latte l’ha fatta da padrone in un’atmosfera allegra e festosa con tanto di organetto ad allietare la giornata. Già di primo mattino i pentoloni erano sul fuoco pronti a trasformare il latte in formaggio primo sale e ricotta da far degustare poi, appena pronti, ai numerosi ospiti presenti.

Le parole di Carlo Spinelli

Non è mancato all’ appuntamento il responsabile provinciale romano del movimento Italia dei Diritti Carlo Spinelli neo eletto consigliere nel comune dei monti Prenestini: “Ci tenevo ad essere presente a questo appuntamento che riporta in auge le tradizioni di una volta, quelle dei pastori dei monti Prenestini quando la pastorizia era la prima fonte di sostentamento per gli abitanti di queste terre. Veder creare dal latte la ricotta ed il formaggio, sentire l’odore della legna al fuoco e del latte che cuoceva è stata un’esperienza unica che mai avevo vissuto prima ma la cosa sensazionale – prosegue Spinelli – è stata assaggiare l’impanata, cioè il siero di ricotta ancora bollente con tanto di pane inzuppato che era la classica colazione dei pastori durante il pascolo delle greggi.

Un sapore unico mai provato prima che riporta ai sapori di una volta. Un plauso particolare

va ai volontari della pro loco di Guadagnolo, giovani e meno giovani, donne e uomini, che

si sono prodigati per la buona riuscita della manifestazione. Sicuramente un’esperienza

positiva che ha coinciso con la prima vera giornata di sole e che ha visto la frazione di

Guadagnolo finalmente viva. Voglio dire grazie – conclude Spinelli – alla pro loco di

Guadagnolo, al presidente e ai volontari tutti che hanno lavorato per questa sagra e un

grazie a Guadagnolo che l’ha ospitata facendo da degna cornice a questo splendido evento”.