Emessa l’ordinanza “Latina Plastic Free” per tutto il Lungomare

È stata pubblicata oggi, 12 giugno 2019, l’Ordinanza numero 180 del 12/06/2019 avente come oggetto “LATINA PLASTIC FREE. DISPOSIZIONE PER CONTRASTARE L’AUMENTO DEI RIFIUTI IN PLASTICA NEL MARE”.

Con questo provvedimento l’Amministrazione intende avviare «una fase sperimentale di applicazione delle misure di divieto del consumo di plastica monouso non biodegradabile e non compostabile nel territorio della marina per poi, verificata l’efficacia del dispositivo di divieto, estenderne l’applicazione progressivamente a tutto il territorio comunale».

A partire dal 1° luglio 2019 si ordina infatti, a chiunque utilizzi arenili, liberi o in concessione, nel territorio del Comune di Latina:

di non gettare in mare o lasciare sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere;

di conferire i rifiuti negli appositi contenitori per la raccolta differenziata;

di consumare in contenitori di vetro le bevande vendute o somministrate all’interno dei locali con accesso alla spiaggia;

di utilizzare contenitori per alimenti e bevande destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto quali: sacchetti monouso, posate, piatti, vassoi, contenitori per alimenti, cannucce, paline per il caffè, ect.., preferibilmente in materiale biodegradabile e compostabile e/o riutilizzabile.

Sempre a fare data dal 1° luglio 2019, i titolari di strutture balneari, i concessionari di arenili per stabilimento balneare, nonché i chioschi e le attività commerciali prossime al litorale dovranno dotarsi di idonei contenitori per la raccolta differenziata e dei prodotti da fumo; utilizzare, nell’esercizio dell’attività, sacchetti monouso, posate, piatti, vassoi, contenitori per alimenti, cannucce, paline per il caffè, ect.., in materiale biodegradabile e compostabile; somministrare tutte le bevande in contenitori di vetro all’interno dei locali con accesso alla spiaggia.

I concessionari di strutture balneari dovranno inoltre curare la perfetta manutenzione delle aree in concessione e la pulizia dell’area indicata nel titolo concessorio, fino al battente del mare, ed anche dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia. Nel rispetto del vigente Regolamento del servizio di igiene urbana, il concessionario dovrà effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti sull’arenile in concessione, i materiali di risulta dovranno essere sistemati in appositi contenitori chiusi, in attesa del ritiro da parte del gestore del servizio e sull’area in concessione dovranno essere collocati cestini per i rifiuti in numero adeguato, che dovranno essere regolarmente mantenuti in ordine e svuotati dei rifiuti ivi contenuti.