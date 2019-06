Raggi: “I romani decideranno come destinare 20 milioni di euro”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Tutti gli abitanti di Roma potranno finalmente decidere come destinare 20 milioni di euro del bilancio del Campidoglio, scegliendo le opere necessarie a rendere più belli e vivibili i loro quartieri.

Oggi abbiamo presentato il primo bilancio partecipativo di Roma Capitale, esteso a tutta la cittadinanza. I residenti nella Capitale e i cosiddetti city user, che vivono in città per ragioni di studio o lavoro, potranno decidere come impiegare le risorse che poi verranno inserite ufficialmente in bilancio.

Quest’anno abbiamo deciso di puntare su progetti di decoro: si potrà proporre il rifacimento di parchi, strade o dell’arredo urbano, attraverso un percorso di partecipazione guidato, in più fasi. Le informazioni sono disponibili sul portale web del Comune.

È un bel modo di riavvicinare l’Amministrazione ai cittadini, che potranno far sentire la loro voce e scegliere come utilizzare una parte dei loro soldi.