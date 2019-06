Raggi: “Andare a scuola a piedi lasciando a casa l’auto”

Così la prima cittadina della capitale sulla sua pagina Facebook:

Andare a scuola a piedi lasciando a casa l’auto e imparando le norme del codice della strada divertendosi. È quanto mettono in pratica tante famiglie che aderiscono al progetto #Pedibus.

Stamani ho partecipato al tragitto casa-scuola che ogni mattina i più piccoli percorrono per recarsi all’istituto comprensivo Domenico Purificato, in zona Fonte Meravigliosa, nella parte sud della città.

Percorso frutto della collaborazione tra Roma Servizi per la mobilità, la dirigenza scolastica, Mobility Manager dell’istituto, genitori e il comitato del quartiere di Vigna Murata.

È importante diffondere iniziative come queste per una città più sicura e sostenibile, perché l’educazione stradale inizia anche sui banchi di scuola.

Ricordo che da gennaio a maggio si sono svolti i corsi di formazione sulla sicurezza stradale per oltre 4mila bambini, promossi dall’assessorato alla Città in Movimento, a cura di Roma Servizi per la mobilità, Polizia locale, AC Roma (Acinservice e Anai), la Federazione ciclistica italiana e con il patrocinio della Consulta cittadina sicurezza stradale, mobilità dolce e sostenibilità.

Anche in questo modo i più piccoli imparano a confrontarsi con temi importanti sin dai primi anni di vita.