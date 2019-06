Frosinone, al via le procedure per aderire alla rottamazione delle cartelle

L’amministrazione Ottaviani, mediante gli uffici del servizio tributi, afferenti all’assessorato al bilancio e alle finanze di Riccardo Mastrangeli, ha attivato le procedure per portare all’attenzione dell’assise civica l’atto deliberativo riguardante la cosiddetta “rottamazione delle cartelle”. Agli enti territoriali è riconosciuta, infatti, la facoltà di aderire alla definizione agevolata per le proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento, tramite l’esclusione delle sanzioni comminate. Si tratta di una facoltà che deve essere esercitata entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del dl Crescita (dl 30 aprile 2019, n.34), e quindi entro lunedì 1° luglio 2019 (poiché la scadenza effettiva – 30 giugno – è domenica), mediante delibera del consiglio comunale. Con tale atto, gli enti territoriali stabiliscono anche l’esclusione delle sanzioni relative alle entrate in questione, oltre che il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2021 e le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata. La sanatoria sarà estesa alle ingiunzioni notificate fino al 31 dicembre 2017. Come per la definizione agevolata dei ruoli, sono escluse: le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589; i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali. Infine, per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, le disposizioni si applicano limitatamente agli interessi (anche a quelli moratori).

“La cosiddetta ‘definizione agevolata’ – ha dichiarato l’assessore Riccardo Mastrangeli – costituisce un’opportunità sia per il Comune, offrendo la possibilità di ottenere la riscossione anche di crediti ormai vetusti ed abbattendo costi amministrativi e di contenzioso, sia per il debitore, dal momento che permette di ottenere una riduzione significativa del debito, grazie all’esclusione delle sanzioni. Con l’adozione di tale provvedimento da parte del consiglio comunale, l’amministrazione Ottaviani intende proseguire nella direzione intrapresa, al fianco dei cittadini, delle famiglie, dei contribuenti. Negli ultimi anni, abbiamo tracciato un percorso virtuoso di risanamento delle casse comunali, messe alla prova da un indebitamento che, nel 2012, era pari a 50 milioni di euro, oltre che penalizzate dai tagli o dai ritardi nella liquidazione di fondi da parte di Stato e Regione Lazio. Nonostante un oneroso piano di rientro dal debito, il Comune ha sempre tenuto conto della necessità di mantenere alto il livello qualitativo dei servizi erogati alla cittadinanza. Il nostro obiettivo, inoltre, continua ad essere quello di mettere in atto tutti gli accorgimenti normativi che possano venire incontro alle esigenze dei cittadini di Frosinone”.