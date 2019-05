Monterotondo, 19 arresti per detenzione e spaccio di stupefacenti

Al fine di assicurare, nel rispetto del segreto investigativo e dei diritti delle parti coinvolte, il diritto di cronaca costituzionalmente garantito, comunico che questa mattina, i Carabinieri della Compagnia di Monterotondo hanno dato esecuzione ad un’ordinanza che dispone misure cautelari nei confronti di 19 persone (8 custodie cautelari in carcere, 8 agli arresti domiciliari e 3 obblighi di firma), emessa dal GIP- dottor Mario Parisi- del Tribunale di Tivoli, su richiesta della locale Procura della Repubblica, per il reato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti.

Nello stesso contesto operativo, su disposizione della Procura della Repubblica di Tivoli, sono state eseguite numerose perquisizioni nei comuni di Monterotondo, Sant’Angelo Romano, Fonte Nuova, Mentana e Poggio Mirteto (RI).

Le indagini

L’indagine, avviata nel mese di marzo 2018, a seguito del sequestro di una decina di grammi di cocaina rinvenuti nella disponibilità di un 34enne incensurato di Mentana, ha consentito di individuare due gruppi di soggetti, in contatto tra loro, dediti allo spaccio di stupefacente nei comuni di Fonte Nuova, Mentana e Monterotondo.

L’operazione è stata denominata convenzionalmente “New Generation”, perché i soggetti coinvolti nell’indagine, in particolare coloro che sovrintendevano alle attività di organizzazione dello spaccio, rappresentano nel panorama dell’attività illecita delle nuove leve, spesso incensurate, che hanno sostituito altri personaggi, coinvolti in precedenti operazioni di polizia.

La banda di Mentana e Monterotondo

Il primo gruppo, quello operante in Mentana e Monterotondo, era gestito da un 33enne di Mentana, che avvalendosi di giovani collaboratori, era in grado di garantire oltre 30 consegne di cocaina al giorno. I giovani pusher si avvalevano dei più svariati stratagemmi per occultare lo stupefacente, in particolare utilizzavano anfratti e arbusti di strade isolate come nascondigli dei quantitativi di droga, che poi provvedevano a confezionare e a spacciare; lo stesso modus operandi veniva utilizzato per occultare il denaro proveniente dall’attività illecita.

Inoltre, l’indagine ha consentito di ricostruire due ipotesi di estorsione poste in essere da altrettanti pusher, che, spacciandosi per appartenenti al “clan dei Casamonica”, minacciavano di morte una coppia di tossicodipendenti di Fonte Nuova, in ritardo nel pagamento di alcune dosi di cocaina.

Il gruppo di Fonte Nuova

Il secondo gruppo, presente in Fonte Nuova, era organizzato da un 27enne di Tor

Lupara, che, avvalendosi di diversi collaboratori, gestiva, tramite un collaudato

sistema di smistamento delle “richieste” basato sull’utilizzo di telefonini di

“servizio”, una fiorente attività di spaccio di hashish e cocaina. L’attività

l’illecita, che assicurava la consegna di oltre 30 dosi giornaliere, si concentrava

negli androni e negli spazi comuni di una palazzina popolare di via delle

Mimose di Fonte Nuova.

Le complesse indagini – condotte attraverso le intercettazioni telefoniche e

numerosi servizi di pedinamento – hanno consentito negli scorsi mesi di

eseguire 17 arresti in flagranza (che si aggiungono alle 19 misure cautelari

eseguite oggi) e di sequestrare oltre 200 gr di cocaina, 150 gr di hashish,

nonché 5.000 euro in contanti, quale provento dello spaccio.

Ancora una volta, l’impegno delle forze dell’ordine, specificamente dell’Arma

dei Carabinieri, coordinate della Procura della Repubblica, ha consentito di

intervenire su un pericoloso sistema criminale, con l’arresto di numerose

persone per le quali il Giudice per le Indagini Preliminari ha ritenuto

sussistenti gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati contestati, con

sequestri di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente destinata alla

vendita.