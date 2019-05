Raggi: “Il nostro obiettivo è garantire maggior sicurezza ai ciclisti”

Così la Sindaca Virginia Raggi sulla sua pagina Facebook:

Quella che vedete nelle foto è la ciclabile di via di Terme di Caracalla. Una stupenda pista in pieno centro città, in uno dei luoghi più suggestivi di Roma.

Abbiamo appena terminato il restyling completo in modo da consentire a cittadini e turisti di pedalare in tutta sicurezza tra le meraviglie della Città Eterna. Il Dipartimento Sviluppo e Manutenzione Urbana ha effettuato una serie di interventi per rifare la pavimentazione della pista. In occasione di questi lavori è stato eseguito un intervento di pulizia che ha consentito di ristendere una colorazione rossa antiscivolo e ripristinare la segnaletica.

Un altro passo verso una mobilità sostenibile: il nostro obiettivo è garantire maggior sicurezza ai ciclisti.