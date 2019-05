Bonacini : “Non dimentichiamo chi ha combattuto per la nostra libertà”

Sesto anniversario dell’istituzionalizzazione ad Aprilia della giornata a ricordo degli

aspri combattimenti della seconda guerra mondiale denominata “28 Maggio 1944: la Battaglia di

Aprilia” in memoria dei Caduti. Aprilia città martire per la liberazione di Roma avvenuta l’8 giugno

1944.

A quel periodo tragico della storia il Comune di Aprilia ha dedicato una mostra permanente

inaugurata nell’aprile 2013 presso l’auditorium dell’ I.I.S. “C e N. Rosselli”. Dal 2015 il locale è

divenuto di competenza del Liceo “A. Meucci” che ne ha richiesto la rimozione per decisione del

Consiglio d’Istituto. Nello stesso comprensorio studentesco nel febbraio 2014 era stato inaugurato il

Memoriale dedicato ad Eric Fletcher Waters ed ai Caduti senza sepoltura del 1944; promotori

dell’iniziativa l’associazione “Un ricordo per la pace” ed il veterano britannico Harry Shindler.

Interviene Elisa Bonacini, presidente di “Un ricordo per la pace” curatrice della mostra omonima

nonché erede della prestigiosa collezione di reperti militari esposti, materiali ereditati dal fratello

Ostilio scomparso nel 1999 ed affidati a titolo perenne e gratuito alla Città di Aprilia per finalità

museali. Nel 2012 fu la promotrice della giornata del ricordo della Battaglia di Aprilia.

“ Nella ricorrenza del 28 maggio – riferisce la Bonacini- è più grande in me l’amarezza nel vedere la

mostra in quelle condizioni di abbandono; oscurati e transennati reperti di inestimabile valore

storico e simbolico: il sacrificio di milioni di uomini provenienti da tutto il mondo morti a migliaia

nel nostro territorio nel 1944. Nelle uniformi in mostra l’ “anima” di chi le ha indossate ed il cuore

di chi le ha conservate nel ricordo dei propri cari. Nel 2013 arrivò per il “Museo di Aprilia” un

pacco da Londra con i cimeli di guerra di George Albert W. Ford del Royal Army Service Corps.

Anche Harry Shindler aveva donato le sue mostrine di guerra e alcune medaglie di famiglia. Loro

che hanno combattuto ad Aprilia avevano creduto nel nostro progetto di pace. Non deludiamoli.

Non dimentichiamo chi ha combattuto per la nostra libertà. Che le Istituzioni intervengano al più

presto per sbloccare la situazione. La mostra merita rispetto e valorizzazione. Nell’attesa del

promesso trasferimento nel centro di Aprilia il Comune prenda accordi con il Liceo per consentire

le visite della cittadinanza e delle scolaresche.”