Latina, il bilancio semplificato per i cittadini è online

Da lunedì 20 maggio, è online sul sito del Comune di Latina la versione semplificata del bilancio previsionale, la scrittura in termini numerici e contabili della politica amministrativa dell’Ente.

L’Assessore al Bilancio Gianmarco Proietti: «Questa versione semplificata si presenta ovviamente con una grafica leggera, che renda le informazioni quanto più chiare possibili agli occhi di chi legge e dunque fruibili da parte di chiunque. L’hashtag #PrimaLePersone è la sintesi che abbiamo scelto nella comunicazione social del Comune per illustrare le politiche contenute nel bilancio previsionale. Ed è anche la motivazione con la quale procediamo nella trasparenza delle scelte per la città, motivo per cui la redazione del bilancio semplificato trova senso».