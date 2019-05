Pignasecca controlli Polizia Municipale

Agenti della Polizia Municipale Unità Operativa Avvocata sono intervenuti all’interno della zona mercatale della Pignasecca ed aree limitrofe per effettuare i rituali controlli. Le operazioni, hanno visto il coinvolgimento del personale della U.O. Avvocata sia in abiti civili che in uniforme. Durante le attività, sono emerse infrazioni relative alla vendita di prodotti alimentari senza alcun titolo autorizzativo, irregolarità nelle occupazioni di suolo pubblico, nonché occupazioni di suolo completamente abusive. Durante le operazioni sono stati sequestrati circa cinque quintali di prodotti ortofrutticoli esposti agli agenti inquinanti e quindi non più destinabili alla alimentazione umana. La merce è stata interamente distrutta. Nel corso delle operazioni inoltre sono state sequestrate 117 borse delle più note griffe nonché innumerevoli cover e accessori per cellulari tutte poste in vendita da abusivi. Le sanzioni pecuniarie comminate agli esercizi commerciali irregolari ammontano circa a complessivi € 5000,00 e nel corso delle attività sono state poste sotto sequestro amministrativo le merci e le attrezzature dei commercianti abusivi