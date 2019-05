Frosinone, riconoscimento istituzionale per l’Olimpiade Victoria

La giunta Ottaviani, nell’ultima seduta settimanale, ha deliberato il riconoscimento istituzionale per la realizzazione dell’Olimpiade Victoria, giunta alla 45^ Edizione, che, come da tradizione, avrà luogo nel centro sportivo della Parrocchia Santuario “Madonna della Neve”. L’iniziativa inerente alla istituzionalizzazione prosegue così nella direzione intrapresa dall’Amministrazione Ottaviani, mediante l’assessorato coordinato da Valentina Sementilli, di dare spazio e visibilità alle attività di valenza culturale, artistica, sociale e sportiva del territorio, collaborando fattivamente con le associazioni che assumono un ruolo di promozione e divulgazione in materia.

L’Olimpiade Victoria, nata per iniziativa di padre Adelmo, edizione dopo edizione continua a coinvolgere tantissimi giovani e le loro famiglie, provenienti dal territorio cittadino e dalle zone limitrofe, nell’ambito di una sana competizione. L’evento, dunque, costituisce una valida occasione per lo sviluppo dell’aggregazione giovanile sul territorio e, quindi, di promozione dello sport, in linea con gli indirizzi dell’Amministrazione. “Il riconoscimento quale evento istituzionale conferito all’Olimpiade Victoria – ha dichiarato il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani – risulta un atto dovuto per onorare l’attività di alto profilo sociale ed educativo, svolta dai volontari della Parrocchia Santuario “Madonna delle Neve” da ormai quasi mezzo secolo. Il confronto e la sana competizione tra adolescenti e ragazzi continua ad essere un’alternativa concreta a quel mondo virtuale della vita online di smartphone e computer che, sicuramente, non costituivano l’unica fonte di maturità già dai tempi in cui padre Adelmo disegnò questo eccezionale percorso di crescita collettiva”.