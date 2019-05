Frosinone, agevolazioni per i college estivi

L’amministrazione Ottaviani intende procedere all’erogazione di agevolazioni per la realizzazione di college estivi a beneficio di associazioni di volontariato e di promozione sociale che potranno, quindi, presentare formale richiesta. In particolare, l’agevolazione prevista dal Comune prevede l’assegnazione di biglietti di ingresso presso struttura ludico-sportiva e il servizio di trasporto collegato, compatibilmente con le disponibilità dei mezzi. Nel caso di richiesta per entrambe le agevolazioni, il numero dei biglietti di ingresso verrà assegnata in quota percentuale.

Gli interessati potranno presentare apposita richiesta per usufruire delle agevolazioni utilizzando il modulo apposito, disponibile presso il servizio Pubblica istruzione o su www.comune.frosinone.it, contenente tutte le informative tecnico-organizzative del college estivo (Grest), specificando se e quanti posti saranno riservati per bambini diversamente abili o che vivono situazioni di particolare disagio sociale. Le richieste dovranno essere corredate dell’atto costitutivo e dello statuto dell’associazione.

Le istanze dovranno pervenire in busta chiusa all’ufficio protocollo del comune di Frosinone di piazza VI dicembre, o inoltrate per posta certificata all’indirizzo pec@pec.comune.frosinone.it, entro e non oltre le ore 13 del 3 giugno 2019. Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura “Assegnazione di agevolazioni alle associazioni per la realizzazione di college estivi 2019”. È possibile rivolgersi al servizio pubblica istruzione dell’ente in piazza VI dicembre (0775/2656678 e 2656685) per ogni ulteriore informazione.