Raggi: “Villa Massimo è finalmente riaperta! “

Villa Massimo è finalmente riaperta! Oggi restituiamo ai cittadini un parco che era stato chiuso per oltre sei anni. È davvero una giornata di festa e sono davvero contenta di averla condivisa con i residenti e i tanti bambini e bambine delle scuole Falcone e Borsellino e Fratelli Bandiera.

Tutta l’area è stata riqualificata: adesso ci sono decine e decine di nuovi alberi, sono state eliminate le piante pericolose ed è stato installato un nuovo impianto di irrigazione. Sono state posizionate anche nuove panchine ed è nata un’area giochi per i più piccoli.

È stato fatto un grande lavoro per superare i vincoli amministrativi che ostacolavano l’apertura della villa. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno lavorato per la riapertura di Villa Massimo ma soprattutto i cittadini del quartiere, che in questi anni non si sono mai arresi affinché il loro parco tornasse a vivere.

La rinascita di Villa Massimo è anche merito loro. Una grande vittoria del quartiere e dei cittadini.