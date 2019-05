Raggi: “Un passo importante per rilanciare lo sviluppo economico a Roma”

Così la Sindaca Virginia Raggi sulla sua bacheca Facebook:

Un passo importante per rilanciare lo sviluppo economico, l’impresa, l’industria e il lavoro a Roma. L’inizio di una sinergia con cui dimostrare che il rapporto tra pubblico e privato può funzionare e può funzionare bene.

Oggi ho firmato, insieme al presidente della Camera di Commercio di Roma, un protocollo di collaborazione per lo sviluppo economico della città, che si basa su cinque pilastri: infrastrutture e sviluppo, attrazione investimenti e marketing territoriale, semplificazione amministrativa, cultura, turismo e grandi eventi, scuola e lavoro.

Fare sinergia è l’unico modo per correre, per esprimere tutte le nostre potenzialità: così possiamo diventare davvero forti, anche se questo fa paura a qualcuno che teme la capacità di Roma di incidere profondamente sull’economia reale e di fare da traino all’intero Paese.

Ma invece proprio per questo bisogna invertire la tendenza che ci vede tra i minori destinatari di trasferimenti statali in proporzione al territorio e alla popolazione. Ho ribadito che Roma non può competere ‘con una fionda’ con capitali come New York, Parigi e Tokio che ricevono sostegni nazionali maggiori. Roma deve poter trattare con il Governo come fa una Regione ed essere destinataria diretta di fondi nazionali ed europei. Siamo la Capitale e non possiamo essere sottoposti a un altro livello istituzionale

Da parte nostra siamo pronti a lavorare con le migliori forze imprenditoriali della città. Abbiamo diminuito sensibilmente i tempi di pagamento alle imprese e ho fortemente voluto onorare i debiti fuori bilancio nei confronti delle aziende, ereditati dalle precedenti amministrazioni. Il numero di imprese straniere presenti a Roma ci dice che siamo in grado di attrarre idee e investimenti. Ma è importante collaborare e remare tutti nella stessa direzione.