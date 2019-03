Mercoledì 13 marzo, alle ore 10.30 nella Sala del Gonfalone, a Palazzo di Città, si terrà la conferenza di presentazione del Progetto “A Scuola di futuro – Salerno 2030”.

L’Amministrazione Comunale di Salerno è da anni impegnata in attività di tutela ambientale e di sviluppo sostenibile anche attraverso una sistematica azione di supporto alle scuole.

Il progetto – rivolto alle Scuole Primarie e Secondarie di 1° Grado e alle Scuole Secondarie di 2° Grado e proposto dall’Assessorato all’Istruzione e dall’Assessorato all’Ambiente – vuole contribuire a diffondere nel mondo della scuola nuove conoscenze necessarie per affrontare le problematiche che caratterizzano la nuova epoca globale in cui ci troviamo: ambiente, sviluppo, energia, clima, povertà, lavoro, migrazioni, salute, cooperazione internazionale. Temi pressanti e tra loro interconnessi, di grande complessità, decisivi per il futuro di tutti.

Interverranno: l’Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Salerno Eva Avvossa, l’Ing. Giovanni De Paoli, già Dirigente di ricerca presso ENEA con cui collabora per la realizzazione di progetti di divulgazione scientifica nelle scuole e di cooperazione internazionale; il Prof. Ing. Gianfranco Rizzo, Prof. Ordinario Macchine e Servizi Energetici – Facoltà Ingegneria UNISA, un delegato del Presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese, la Prof.ssa Rossana Rosapepe presidente dell’ Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali Sezione Campania e alcuni rappresentanti degli enti coinvolti nel progetto – Salerno Pulita, Salerno Sistemi, Legambiente Salerno, School Movie.