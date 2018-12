Raggi: “Ho premiato i protagonisti del Teatro Patologico, che tutto il mondo ci invidia”

Così la Sindaca Virginia Raggi sulla sua pagina Facebook:

Ho premiato in Campidoglio le ragazze e i ragazzi protagonisti del Teatro Patologico, una straordinaria forma di teatro che tutto il mondo ci invidia.

L’Associazione del Teatro Patologico nasce nel 1992, diretta dal fondatore e ideatore Dario D’Ambrosi. E’ questo l’inizio di un lavoro unico ed universale: quello di trovare un contatto tra il teatro e le gravi malattie mentali.

L’intento principale della scuola di Dario D’Ambrosi è quello di stimolare la libertà creativa dei ragazzi senza influenzare didatticamente la loro fantasia e la loro sensibilità, permettendo così ad ognuno di trovare il proprio spazio nel campo teatrale e nei vari ambiti di cui si compone. Dopo anni di lavoro, il 4 dicembre scorso, i ragazzi dell’associazione hanno rappresentato Roma e l’Italia all’ONU, in occasione della giornata Mondiale della Disabilità. E poi ancora a Bruxelles, presso il Parlamento Europeo. Due anni fa, con l’Università di Tor Vergata, è iniziato il primo corso di formazione universitaria di Teatro dell’emozione per persone diversamente abili.

Il corso di formazione universitaria è un’esperienza unica, è uno straordinario strumento di crescita e di inserimento sociale, che consente ai partecipanti di integrarsi nel mondo teatrale e di conseguenza nella società, coniugando il discorso artistico con quello scientifico. Una grande sfida, accolta dal professor Alberto Siracusano dell’Università di Roma “Tor Vergata”, che segue e supporta le attività dei partecipanti al corso.

Oggi il nostro auspicio è che tutte le Università italiane seguano l’esempio di Roma; dell’Università di Tor Vergata che ha dato il via con il Teatro Patologico ad una iniziativa unica al mondo: un corso di laurea triennale per studenti con disabilità fisica e psichica. Un esempio che – come ci dice Dario D’Ambrosio – sarà seguito in 23 Paesi del mondo, come Canada e Argentina, Grecia e Francia, come Israele che ha già inviato delegati del Governo per osservare da vicino questa straordinaria esperienza.

Sarò sempre al vostro fianco, fiera di essere concittadina del Teatro Patologico.