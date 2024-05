Mai così caldo ad aprile da almeno 30 anni

Continua la sfilza di mesi record per temperature pù calde registrate: aprile 2024 è stato infatti più caldo a livello globale rispetto a qualsiasi altro aprile precedente nei dati registrati. E si tratta dell’undicesimo mese di fila più caldo registrato. Anche la temperatura superficiale del mare continua a segnare record per le temperature più alte della media: il mese di aprile è il tredicesimo in cui la temperatura marina risulta ‘record’ per i valori caldi. Insomma, l’impatto dei cambiamenti climatici si fa sempre più evidente. E le lunghe ‘scie’ di mesi consecutivi danno l’idea di un cambiamento in atto. Copernicus, che con il suo Servizio per il cambiamento climatico rileva sempre tutti i valori e li analizza, ricorda che una precedente ‘scia’ di mesi consecutivi si registrò nel 2015 e 2016. Per quanto riguarda ad esempio aprile, infatti, prima di questo aprile 2024 (dove la temperatura media è stata di 15,03 gradi), il precedente aprile più caldo mai rtegistrato fu priprio quello del 2016, con ebbe una temperatura media di 14,89.

I VALORI DI APRILE 2024

con una temperatura media dell’aria superficiale Era5 di 15.03°C, 0.67°C al di sopra della media del periodo compreso tra il 1991 e il 2020 per il mese di aprile e 0.14°C al di sopra del precedente massimo stabilito nell’aprile 2016. Il dato è stato diffuso dal Servizio per il cambiamento climatico di Copernicus, che pubblica regolarmente bollettini climatici mensili che riportano i cambiamenti registrati globalmente nella temperatura superficiale dell’aria e marina, nella copertura del ghiaccio marino e nelle variabili idrologiche. Tutti i risultati riportati sono basati su analisi generate al computer e secondo il set di dati della rianalisi Era5, che utilizza miliardi di misurazioni provenienti da satelliti, navi, aerei e stazioni meteorologiche di tutto il mondo.

LA ‘SFILZA’ DI MESI CALDI

Questo è l’undicesimo mese di fila più caldo nella registrazione dei dati Era5 per il rispettivo mese dell’anno. Sebbene insolita, una striscia simile di record mensili di temperatura globale si è verificata in precedenza nel 2015/2016. Il mese è stato più caldo di 1.58°C rispetto alla stima della media di aprile per il periodo compreso tra il 1850 e il 1900, il periodo di riferimento preindustriale.

La temperatura media globale degli ultimi 12 mesi (maggio 2023-aprile 2024) è la più alta mai registrata, con 0.73°C al di sopra della media per il periodo di riferimento tra il 1991 e il 2020 e 1.61°C al di sopra della media preindustriale (1850-1900). La temperatura media europea per l’aprile 2024 è stata di 1.49°C superiore alla media del periodo compreso tra il 1991 e il 2020, rendendo il mese il secondo aprile più caldo del continente. Le temperature sono state più alte della media nelle regioni dell’Europa orientale. La Fennoscandia e l’Islanda hanno registrato temperature inferiori alla media. La temperatura media, tuttavia, nasconde il contrasto tra le temperature più calde e più fredde registrate all’inizio e alla fine di aprile in Europa occidentale.

COSA STA SUCCEDENDO NEL MONDO

Al di fuori dell’Europa, le temperature sono state maggiormente al di sopra della media nell’America settentrionale e nord-orientale, in Groenlandia, nell’Asia orientale, nel Medio Oriente nordoccidentale, in alcune parti del Sud America e nella maggior parte dell’Africa. Il El Niño nel Pacifico equatoriale orientale ha continuato a indebolirsi verso condizioni neutre, ma le temperature dell’aria marina in generale sono rimaste a un livello insolitamente alto.

ANCHE IL MARE CONTINUA A SCALDARSI

La temperatura superficiale marina (Sst) globale mediata per aprile 2024 su 60°S-60°N è stata di 21.04°C, il valore più alto registrato per il mese, marginalmente inferiore ai 21.07°C registrati per marzo 2024. Questo è il tredicesimo mese consecutivo in cui la Sst è stata la più calda nel record dei dati Era5 per il rispettivo mese dell’anno.

