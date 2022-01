Latina, l’architetto Remigio Coco nuovo Assessore all’Urbanistica

Questa mattina, nel corso di una conferenza stampa che si è svolta nella sala Calicchia del Palazzo Comunale, il Sindaco Damiano Coletta ha presentato il nuovo Assessore all’Urbanistica, l’Architetto Remigio Coco.

Grande esperienza

«L’Architetto Coco – ha detto il Sindaco Coletta – non ha bisogno di presentazioni, è una persona di grande esperienza e competenza ed è stato Presidente dell’Ordine degli Architetti per 21 anni. Lo ringrazio per aver accettato, gli do il benvenuto e sono molto contento di averlo nella squadra di governo: l’Urbanistica è un settore di indubbia importanza per l’attività amministrativa. Ora restano ancora alcune deleghe da assegnare, parte rimarranno di mia competenza, ma ormai la Giunta si può dire che è definita».

«Ringrazio il Sindaco per la fiducia – ha dichiarato il neo Assessore Coco –, sono consapevole che il compito che mi attende non è dei più semplici ma allo stesso tempo ritengo che con l’impegno e la collaborazione reciproca potremo raggiungere ottimi risultati. Io mi sono sempre occupato di materie urbanistiche e questa è una sfida avvincente che ho scelto di affrontare per mettermi al servizio della città e dare il mio contributo».



var url231189 = “https://vid1aws.smiling.video//SmilingVideoResponder/AutoSnippet?idUser=1149&evid=231189”;

var snippet231189 = httpGetSync(url231189);

document.write(snippet231189);