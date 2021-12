Latina, raccolta giocattoli nuovi e usati, l’iniziativa dell’Assessorato al Welfare

Una raccolta di giocattoli nuovi e usati per regalare un sorriso a tutti i bambini e le bambine le cui famiglie si trovano in uno stato di necessità. L’iniziativa è stata organizzata dall’Assessorato al Welfare del Comune di Latina e si svolgerà presso il Centro socio-culturale di Via Vittorio Veneto.

Le giornate di raccolta sono programmate per il 20, 21, 22 e 23 dicembre e per il 3, 4 e 5 gennaio, dalle 15.30 alle 18.00

Le persone che vorranno offrire in dono i giocattoli li potranno consegnare ai volontari addetti che provvederanno a valutarli e selezionarli. Verranno accettati soltanto giochi nuovi o usati in ottimo stato. I giocattoli usati valutati idonei saranno oggetto di disinfezione con appositi dispositivi. Tutti i giocattoli verranno poi incartati con cellophane trasparente per facilitare la successiva scelta e distribuzione.

Nelle giornate del 22 e 23 dicembre e del 3, 4 e 5 gennaio, sempre dalle 15.30 alle 18.00, oltre alla raccolta avverrà anche la distribuzione.

Si ricorda che per accedere al Centro di Via Vittorio Veneto bisognerà rispettare le vigenti norme in materia di prevenzione anti-covid ed esibire il green pass.



var url219914 = “https://vid1aws.smiling.video//SmilingVideoResponder/AutoSnippet?idUser=1149&evid=219914”;

var snippet219914 = httpGetSync(url219914);

document.write(snippet219914);