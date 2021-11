Raggi: “Continuerò a lavorare per Roma, la mia amata città”

Continuerò a lavorare per Roma, la mia amata città, portando avanti i progetti avviati negli scorsi anni sempre nell’interesse dei cittadini romani.

Insieme a Linda Meleo, Paolo Ferrara, Daniele Diaco e Antonio De Santis faremo un’opposizione attenta e responsabile, coerente con il nostro programa di questi cinque anni, senza fare sconti a nessuno e collaborando lealmente dove ci sono le aperture e le possibilità per farlo.

Buon lavoro

In questi giorni abbiamo votato le nuove commissioni in Assemblea Capitolina. Faccio i miei auguri di buon lavoro a Linda Meleo che è diventata vice presidente della Commissione Mobilità e membro della Commissione Lavori Pubblici, Turismo e della Commissione Roma Capitale; Paolo Ferrara come nuovo vice presidente dell’aula e membro delle commissioni Urbanistica, Sport e Bilancio; a Daniele Diaco come nuovo vice presidente della commissione Ambiente e ad Antonio De Santis vice presidente della commissione Patrimonio e membro delle Commissioni Sport, Scuola e Personale. Io sarò invece membro della Commissione per le Politiche Sociali, per la Commissione Cultura, Politiche Giovanili e lavoro, per la Commissione Scuola e quella delle Pari Opportunità.

Invito i cittadini a seguire i lavori delle commissioni. Noi vigileremo e non ci tireremo indietro lavorando per tutelare la nostra città.



