Eleonora Talli Giottoli: “Discriminata dal Pd perchè donna cattolica”

Il 9 novembre scorso il primo consiglio municipale. Un onore per me averlo presieduto ma adesso mi sembra giusto raccontare lo squallore accaduto in Municipio e nel mio partito attraverso un mio comunicato che spero possiate condividere.

“Visto che nelle stanze dei bottoni del Municipio VIII accadono fatti abominevoli e discriminatori, è necessario raccontare a tutti i cittadini/e e ai miei elettori ed elettrici ciò che davvero succede a discapito di una donna che inizia il terzo mandato in Municipio, prima degli eletti del Partito Democratico.

Un pd che non mi ha valorizzata, che anche se prima degli eletti non mi aiuta a crescere e non mi supporta nel momento delle distribuzione delle cariche perché gestito dalle correnti.

A seconda del momento e degli eletti si cambia la modalità di distribuzione. Assurdo!

Penso che i grandi statisti della storia della politica italiana si stiano letteralmente rivoltando nella tomba.

Pago lo scotto di essere donna, di essere la prima più votata nel pd, di essere una persona cresciuta in una famiglia per metà democristiana, fanfaniana e cattolica, di essere una persona che ha saputo farsi strada semplicemente praticando una politica sul territorio, porta a porta come le è stato insegnato, di essere una ragazza di trent’anni che vuole semplicemente il bene del suo territorio con fatti concreti, stando sul pezzo.

Oggi ho subito un gravissimo torto da parte del Partito Democratico Municipale, Comunale, Regionale e Nazionale. Dal fuoco amico non mi è stata riconosciuta nemmeno la carica di Presidente del Consiglio municipale.

Nessuno che ha tutelato i quasi 600 elettori che non avranno nessuna rappresentanza, quindi un ulteriore discriminazione non tanto nei miei, quanto nei loro confronti. Simile situazione è accaduta sempre nei miei riguardi l’anno scorso e non se ne è mai parlato.

La costituzione della Giunta dell’VIII Municipio è avvenuta nelle stanze segrete ed io come prima degli eletti che aspiravo inizialmente ad un riconoscimento pari alla nomina di Assessora, l’ho scoperta sui social network!

Un’ evidente grave mancanza!

Il Sindaco Gualtieri ha più volte annunciato la volontà di nominare Assessori donna, fra i Consiglieri eletti invece non è stato cosi e le quote rose non sono per niente presenti ed ha ribadito che è il Sindaco di tutti. Mi spiace ma io e i miei quasi 600 amici, sostenitori ed elettori non siamo fra questi “tutti”.

Ad oggi continuerò convintamente il lavoro di una vita che amo fare per il bene della collettività.

Tanto vi dovevo per mia e vostra memoria.

Rimango a disposizione per continuare insieme un percorso costruttivo e amicale con tutti/e voi per salvaguardare il Municipio e coprire quelle numerose lacune che si sono trascinate le Giunte passate”.



