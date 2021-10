Di Maio: “Grazie Virginia Raggi, per tutto quello che hai fatto”

Nonostante mille difficoltà, attacchi e insulti non ti sei mai arresa. Sempre a testa alta.

Se Roma è diversa, se oggi la Capitale d’Italia è una città che fa della legalità un caposaldo irrinunciabile, il merito è tuo. Legalità e trasparenza grazie a te sono tornate centrali a Roma, e dovranno rimanere tali.

Ancora una volta hai dimostrato tanto coraggio

Abbiamo lavorato fianco a fianco per molti progetti comuni in questi anni, l’ultimo la candidatura di Roma ad Expo 2030. Tutti noi siamo infinitamente orgogliosi del lavoro che hai fatto.

Hai dato prova di essere una grande risorsa per il MoVimento 5 Stelle e rimarrai una figura preziosa per la nostra comunità. Il tuo impegno e i tuoi risultati sul campo sono un prezioso bagaglio da mettere a disposizione di tutti gli amministratori del MoVimento.

Dobbiamo fare tesoro di queste esperienze di governo locale, valorizzando le competenze, a partire dalle tue.

Varie volte siamo caduti, ma la vera forza si dimostra risollevandosi e conquistando nuovi traguardi.

A te questa forza non manca, insieme ci rialzeremo.

Forza Virginia.



