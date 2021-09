Sanità, Lena (Pd): “Soddisfazione e orgoglio per parifica Corte dei Conti”

“Oggi, davanti al giudizio di parifica della Corte dei Conti, il nono consecutivo, provo soddisfazione e orgoglio – Così in una nota Rodolfo Lena, Presidente della Commissione Sanità del Consiglio Regionale del Lazio – La Corte – continua Lena – ha espresso anche apprezzamento per l’operato in ambito sanitario della nostra Regione durante la pandemia. Davanti a un evento così inatteso quanto drammatico, la nostra amministrazione è stata pronta e per questo dobbiamo ringraziare soprattutto tutti gli operatori sanitari e il loro grande spirito di abnegazione che ci ha resi una comunità coesa.

Nuove tecnologie

Da parte nostra, come amministratori, abbiamo assunto personale e abbiamo investito, soprattutto sulle nuove tecnologie a tutto vantaggio dei cittadini che avranno per questo servizi migliori. Ci portavamo dietro l’eredità pesante di un commissariamento, che pure siamo stati in grado di gettarci alle spalle. Ora dobbiamo guardare sempre più avanti, aumentando ulteriormente gli investimenti. Parole d’ordine dovranno essere: qualità e incremento della sanità territoriale, facendo tesoro di ciò che la pandemia ci ha insegnato” conclude Lena.



