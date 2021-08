Raggi: “Altre 15 palestre scolastiche di Roma Capitale stanno per essere riqualificate”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Altre 15 palestre scolastiche di Roma Capitale stanno per essere riqualificate in tutta la città, una per Municipio.

Questi impianti sportivi si aggiungono al totale delle 163 #PalestreNuove che abbiamo già restituito ai nostri ragazzi a partire dal 2017: erano luoghi abbandonati, non a norma, con le attrezzature rotte, che abbiamo trasformato in spazi funzionanti e bellissimi.