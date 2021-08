Raggi: “La sostenibilità deve essere un elemento trasversale”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

In questi anni ci siamo battuti molto affinché tematiche come quelle della sostenibilità ambientale fossero messe al primo posto della nostra agenda politica.

Dobbiamo continuare con questo nostro impegno e accelerare ancora di più.

Oggi, nei bellissimi giardini riqualificati di Piazza Vittorio, è stata presentata la lista ROMA ECOLOGISTA. Sono tante le persone che vogliono dare il loro contributo per la Roma del futuro. Insieme, moltiplicheremo i progetti per fare diventare la nostra città leader della transizione ecologica e digitale.