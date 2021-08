Raggi: “La Capitale è pronta per l’Acea Run Rome The Marathon”

Così la prima cittadina della capitale sulla sua pagina Facebook:

La Capitale è pronta per l’Acea Run Rome The Marathon. Domenica 19 settembre si parte!

Gli atleti si sfideranno alle primissime luci dell’alba in un percorso lungo 42km e 195 m: dai Fori Imperiali, proseguendo per oltre trenta monumenti e siti storico culturali della città, fino al traguardo di fronte al Colosseo. Una vera e propria corsa nella storia.