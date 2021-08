Lazio, Lena-Mattia (Pd): “Bene sostegno mobilità medici in strutture di provincia”

“Nel collegato al bilancio, abbiamo approvato una mia proposta di emendamento a sostegno del pendolarismo del personale sanitario del SSR – dichiara Rodolfo Lena, Presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali del Consiglio Regionale del Lazio – Questo strumento – continua Lena – servirà a sostenere economicamente tutti quei lavoratori che ogni giorno percorrono distanze considerevoli per garantire anche nelle nostre province il servizio sanitario. Nelle strutture più periferiche abbiamo, infatti, una cronica carenza di personale ed è quindi doveroso assicurare la qualità dell’assistenza sanitaria in tutti i territori della nostra regione. Si tratta di un primo passo che ci impegneremo a rendere ancora più efficace dal punto di vista dello stanziamento economico nelle prossime manovre di bilancio”.

Mozione

“Dopo l’approvazione – aggiunge Eleonora Mattia, Presidente della Commissione Lavoro – in sede di bilancio, della mia mozione sul sostegno ai medici specialisti e specializzandi che scelgono la provincia, continua la battaglia per supportare le strutture sanitarie periferiche e garantire la qualità dell’assistenza fornita ai cittadini e alle cittadine. L’approvazione dell’emendamento del collega Lena, che ho sottoscritto convintamente – continua Mattia – è un altro passo importante e in linea con le priorità del PNRR, per tutelare le nostre comunità e il diritto alla salute dei cittadini partendo dall’efficacia della sanità territoriale”.



var url191754 = “https://vid1aws.smiling.video//SmilingVideoResponder/AutoSnippet?idUser=1149&evid=191754”;

var snippet191754 = httpGetSync(url191754);

document.write(snippet191754);