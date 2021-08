Raggi: “Dobbiamo essere pronti a promuovere iniziative per il rilancio del settore agroalimentare”

Così la prima cittadina della capitale sulla sua pagina Facebook:

Dobbiamo essere pronti a promuovere iniziative per il rilancio del settore agroalimentare, un comparto che è riuscito a crescere nonostante la pandemia. L’ho ricordato anche oggi, all’incontro con il Consiglio d’amministrazione Coldiretti, con cui, soprattutto in questi mesi difficili, abbiamo condiviso scelte, riflessioni e progetti sul futuro.

Insieme, abbiamo sottolineato l’importanza della filiera del cibo: una parte prioritaria della ricchezza del Paese, nonché un traino per l’economia nazionale. Vogliamo coniugare la qualità e la competitività, anche per attrarre investimenti.

Questa è certamente la strada da seguire in un momento complesso come quello che viviamo. Dobbiamo guardare avanti e utilizzare tutti gli strumenti utili per fare di Roma la città della ripartenza.