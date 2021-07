Nettuno, un’estate piena di eventi, divertimento ma con uno sguardo alla sicurezza

E’ stato presentato questa mattina presso la Sala Consiliare del Comune di Nettuno il programma degli eventi “Estate Nettuno 2021”. Un ricco calendario di appuntamenti costruito coinvolgendo, come lo scorso anno, le realtà locali e le associazioni riducendo al minimo i costi vista la pandemia ancora in corso.

Siamo una località a vocazione turistica

“Siamo una località a vocazione turistica e non potevamo rinunciare alla nostra estate – spiega il Sindaco Alessandro Coppola – Ringrazio l’assessore al Turismo Alessandro Mauro e gli uffici comunali competenti per il lavoro svolto che ha permesso di organizzare location all’aperto, con la preziosa collaborazione con l’Arena Spazio Vitale, Teatro Studio 8 e il Teatro Spin-Off Kinsale, e grazie alle isole pedonali in centro che ospiteranno gli eventi di questa estate. Veniamo da mesi difficili e il nostro obiettivo, come già avvenuto lo scorso anno, è quello di aiutare i commercianti e i ristoratori rilanciando il turismo sul nostro territorio attraverso l’organizzazione di eventi richiamo senza spendere cifre astronomiche. Nettuno è viva ed è pronta ad accogliere tutti coloro che vorranno venire a conoscere la nostra splendida città”.

Un calendario di appuntamenti completo e per tutti i gusti. Evento clou il 15 agosto con il concerto in piazza di Orietta Berti, regina dell’Estate con il singolo “Mille” realizzato in collaborazione con Fedez e Achille Lauro che ha già superato le 24 milioni di visualizzazioni su Youtube e conquistato due dischi di platino ad appena due settimane dal debutto.

Non solo il concerto di Orietta Berti

Non solo il concerto di Orietta Berti, ma anche spettacoli itineranti nelle aree pedonali realizzate in centro tra Piazza Battisti, Via dei Volsci, Piazza del Mercato e il Borgo Medievale e anche presso il Porto Turistico Marina di Nettuno. Spazio agli artisti di strada, spettacoli di danza, esibizioni musicali live e sfilate di moda, un appuntamento diverso ogni sera a cui poter assistere passeggiando per Nettuno. Anche quest’anno Nettuno punta sull’Enogastronomia con quattro eventi di forte richiamo. Si parte con l’International Beer Festival organizzato in piazzale Michelangelo in zona Scacciapensieri dal 16 al 18 luglio. Un evento che precederà l’International Street Food che torna a Nettuno dopo il grande successo dello scorso anno: l’appuntamento sarà sempre a piazzale Michelangelo dal 5 all’8 agosto.

Il 12 e il 13 agosto protagonista sarà una delle nostre eccellenze locali: il vino. Presso l’Azienda Agricola Divina Provvidenza si terrà l’evento “Calici Sotto Le Stelle”.

Il 5 settembre torna anche l’appuntamento con il “Nettuno Wine Festival” che porterà nelle vie del centro le cantine vinicole e i ristoratori del centro per un viaggio nei sapori della cucina nettunese.

Grande novità di questa estate il servizio di noleggio monopattini a cura delle società Link Your City e Nettuno Life, un modo nuovo e completamente ecologico per godersi le sere d’estate e le bellezze della nostra Nettuno. Un servizio che si arricchisce anche di due giornate evento in programma il 19 e il 26 luglio con l’Ecotour della città a cura dell’Associazione Nettuno Life con prenotazione obbligatoria presso il PIT di viale Matteotti che sarà aperto tutti i giorni, anche in orario serale, grazie alla collaborazione con la Pro Loco Forte Sangallo.

Con un budget ridotto

“Con un budget ridotto abbiamo organizzato una stagione estiva ricca di eventi con appuntamenti per tutti i gusti e per tutte le fasce d’età – dichiara il Vicesindaco con delega al Turismo Alessandro Mauro – le associazioni locali sono la forza e il cuore pulsante di questa città. Già lo scorso anno abbiamo dimostrato che è possibile organizzare una Estate in sicurezza senza rinunciare ad eventi, divertimento e ritorno in termini di presenze turistiche, tutto grazie proprio alle associazioni e alle eccellenze locali. Il lavoro fatto lo scorso anno ha portato molti turisti a scegliere di nuovo Nettuno e quando arriveranno troveranno una città aperta, accesa in tutti i suoi angoli e con eventi a cui poter assistere ogni sera mentre passeggiano o cenano nei locali della nostra città. Abbiamo puntato su un evento di richiamo come Orietta Berti che si sta affermando come la regina di questa Estate 2021, ma anche sulle nostre eccellenze come il vino e la gastronomia e su servizi innovativi come quello di noleggio di monopattini elettrici.

Ringrazio il Sindaco Alessandro Coppola

Ringrazio il Sindaco Alessandro Coppola per il suo sostegno a tutti progetti che riguardano il settore turistico, il Presidente della Commissione Sport, Turismo e Spettacolo Massimiliano Rognoni per il suo prezioso contributo e tutto il personale dell’Ufficio Turismo e dell’Ufficio Comunicazione per l’ottimo lavoro svolto”.

L’estate 2021 non si ferma ai soli eventi. Prosegue, infatti, anche il progetto di promozione turistica del territorio, a cura dell’Assessorato al Turismo, avviato lo scorso anno e che ha permesso a Nettuno di affermarsi come uno dei centri turistici principali della Regione Lazio. Il video promozionale delle bellezze e delle tradizioni di Nettuno, realizzato da DroneXFly, verrà diffuso su tutti i canali del Comune di Nettuno e vedrà protagonisti volti d’eccezione del nostro territorio come Bruno Conti (campione del mondo 1982) e Alessio Romagnoli (calciatore professionista) che hanno già completato le riprese.

“Continuiamo a lavorare per valorizzare e promuovere il nostro territorio e le sue bellezze – conclude il Vicesindaco con delega al Turismo Alessandro Mauro – oltre al video promozionale di 3 minuti che abbiamo presentato qui oggi, verranno realizzati anche 8 video tematici che sponsorizzeranno i luoghi più belli della nostra Nettuno. Ringrazio sentitamente per la loro collaborazione e per aver prestato la loro immagine per promuovere la loro città Bruno Conti e Alessio Romagnoli. Bentornata Estate! Bentornati a Nettuno”.

https://www.youtube.com/watch?v=S8KJ70oConM